Epifania solidale con l'accademia Alfonso Grassi, il 14 febbraio pranzo alla mensa dei poveri di Casa Nazareth

Oggi, lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18, asta della solidarietà presso l’accademia internazionale “Alfonso Grassi", in via Porta Elina a Salerno. Negli spazi della onlus presieduta da Raffaella Grassi, gli artisti daranno luogo ad una staffetta solidale allo scopo di raccogliere fondi per la Mensa dei Poveri di “Casa Nazareth”. La gara di generosità sarà accompagnata dal sorteggio di oggetti artistici, quadri, opere d’arte, confezioni regalo. Un momento conviviale inframmezzato da recital di poesia e musica, giochi di società e performance dei soci dell’Accademia Grassi. Per la sezione musicale, esibizione dal vivo del cantautore Mino Remoli e l’originale “tombola musicale”con il dottor Vincenzo Pagliara, Oculista; Carmen Fabiani&Angela Marigliano - tutti e tre Docenti presso “Universo Humanitas”. A condurre la serata, Raffaella Grassi, presidente del sodalizio artistico e culturale “Accademia Internazionale Alfonso Grassi”. Negli spazi della Galleria è ancora visitabile la mostra collettiva d’arte natalizia. In esposizione: opere di pittura, ceramica, fotografia, presepi e pastori artigianali. Tutti gli eventi dell’Epifania, che continueranno per tutto il mese, presso la Galleria Grassi hanno come unica finalità quella di raccogliere fondi in vista di un grande pranzo della solidarietà in programma il 14 febbraio 2020 presso la Mensa dei Poveri curata dalla chiesa di Gesù Redentore, nella zona orientale di Salerno.

info@accademiagrassi.it. e www.accademiagrassi.it

