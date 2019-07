Choc a Salerno, accoltella il marito mentre dorme: donna denunciata

Paura, la scorsa notte, in via Spinosa a Salerno, dove una donna di 37 anni, affetta da psicosi cronica, per motivi ancora da accertare, ma sicuramente riconducibili al suo stato di salute, ha sferrato tre fendenti con un coltello da cucina contro il marito che, in quel momento, stava dormendo nella camera da letto. Le sue urla hanno svegliato sia la madre che dormiva in un’altra camera dello stesso appartamento sia gli altri condomini, che hanno dato l’allarme chiamando ai carabinieri e al 118.

La corsa in ospedale

L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico per le ferite riportate: i medici lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 20 giorni per “tre ferite lacero contuse da taglio sulla parte superiore del torace”; mentre la moglie, anche lei trasportata presso lo stesso ospedale, a causa delle sue condizioni di salute, è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e deferita in stato di libertà.

Sul posto sono stati effettuati i rilievi da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei carabinieri Salerno, che hanno sequestrato il coltello ancora sporco di sangue.