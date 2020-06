Salerno, aggiudicati i lavori per il collegamento Rione Petrosino-Via Magnone

Sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la realizzazione del “Collegamento viario Rione Petrosino – Via Fratelli Magnone" al Rti Imedil srl/ Falco Primo srl, per il ribasso offerto del 33,224% e, quindi, per l'importo contrattuale di 1.025.555,41 Euro oltre IVA, comprensivo di 59.838,65 Euro per oneri di sicurezza.

Il progetto

Si tratta dell'intervento parallelo a quello di prolungamento della stessa via Fratelli Magnone, già aggiudicato e prossimo alla partenza, che permetterà il superamento del passaggio a livello di via Irno. Lo scrive annuncia il gruppo "Salerno Cantieri&Architettura" sulla sua pagina Facebook.