Follia alla stazione di Salerno, clochard aggredisce i passanti: un ferito

Momenti di paura, domenica sera, alla stazione ferroviaria di Salerno, dove - riporta L'Occhio - un clochard ha prima spintonato un uomo, poi ha inveito e rubato la stampella ad un’altra persona tentando di colpirla proprio con il suo apparecchio ortopedico.

Il fatto

A dare l’allarme sono stati gli altri passanti. E così, in poco tempo, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno cercato di placare gli animi. Soltanto che, qualche minuto dopo il loro intervento, il clochard ha seminato nuovamente il panico spingendo a terra un altro passante che è stato trasportato in ospedale per via di una ferita alla testa.