Salerno, rubano cover da negozio e picchiano il titolare: due giovani in fuga

Aggredito commerciante in pieno centro a Salerno. Nel pomeriggio di ieri, due malviventi si sono recati in via Vicinanza dove hanno malmenato il titolare di un negozio, un 40enne indiano, colpendolo anche con una bottiglia. Poi sono fuggiti via senza lasciare tracce.

La dinamica

L’aggressione è avvenuta davanti all’attività commerciale della vittima. Secondo una prima ricostruzione, sembra che lo straniero, pochi attimi prima, avesse sorpreso uno dei suoi aggressori mentre cercava di rubare la cover di un telefonino. Per questo avrebbe reagito e a sua volta sarebbe stato picchiato e colpito con una bottiglia di vetro.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’indiano al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. I medici, infatti, gli hanno diagnosticato un trauma cranico facciale con emorragia. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale, che hanno già ascoltato la testimonianza di alcune persone che avrebbero assistito all’aggressione. Determinanti, per risalire all’identità dei due ragazzi, potrebbero essere anche le telecamere di videosorveglianza presenti in via Vicinanza.