Aggredisce giovane con una bottiglia a Salerno: bloccato uno straniero

Paura, domenica sera, in Piazza Vittorio Veneto, a Salerno, dov’è andata in scena una violenta lite tra un ragazzo italiano ed uno straniero.

La rissa

Nel corso del litigio l’extracomunitario ha colpito l’altro con una bottiglia di vetro provocandogli una ferita all’orecchio. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che hanno bloccato e condotto al comando di via dei Carrari lo straniero che, in giornata, potrebbe essere espulso. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dai sanitari del 118 dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per essere medicato.