Animali tenuti in cattività: denunce e sequestri in un negozio a Salerno

Animali in cattività: sequestri e denunce in un negozio di animali a Salerno. A darne notizia è Paolo Bernini, portavoce parlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente dell'associazione Dpa Onlus

La denuncia

"La scorsa settimana - dice Bernini - in seguito alle segnalazioni dei cittadini, mi sono recato in un negozio di animali a Salerno centro, dove a mio avviso, parevano esser puntualmente disattese numerose disposizioni del Regolamento Comunale Tutela Animali. A detta dei segnalanti, in passato la situazione sarebbe stata segnalata infruttuosamente anche alla polizia municipale. Insieme al mio staff, ho quindi presentato un esposto ai Carabinieri del Corpo Forestale di Salerno che giunti sul posto con i veterinari Asl, non hanno potuto far altro che procedere con il sequestro degli animali per maltrattamento"

"Qui, coniglietti di appena venti giorni, erano detenuti al caldo, in piccole gabbie insieme a cavie e roditori; impossibilitati nei movimenti e alimentati con pannocchie e carote, cibi letali per questi piccoli animali. Diversi tipi di uccelli, tra cui alcuni appartenenti alla famiglia dei fringillidi, in minuscole gabbie sovraffollate. Alcuni venduti a 150 euro. Pappagalli di grandi dimensioni collocati in vetrina all’interno di voliere più piccole della loro apertura alare, nonostante il Regolamento Comunale in vigore a Salerno non solo disciplina i criteri per la detenzione di ogni singola specie animale, ma ne vieta tassativamente l’esposizione finalizzata alla vendita. Ora con la mia associazione - continua Bernini - presenteró richiesta di affido di tutti gli animali in modo da poter procedere con la loro ricollocazione in luoghi idonei con l’intento di restituirgli la dignità che meritano. Appare scontato che siamo pronti a costituirci parte civile nel procedimento penale che ne conseguirà. Basta chiacchiere e basta slogan sulla pelle degli animali: se questa è una guerra ai maltrattatori, noi la vinceremo"

