Angoscia per Rocco Acocella, nuovo appello della sorella sui social

Proseguono senza sosta le ricerche di Rocco Acocella, il 32enne salernitano disperso da un mese nel Mare dei Caraibi. Di lui, finora, non è stata trovata alcuna traccia e la famiglia è molto preoccupata.

L'appello

Su Facebook torna a farsi sentire la sorella Elisabetta che conferma: “Non escludiamo nessun punto della costa dei tre stati (Panama, Costa Rica, Nicaragua) dalle possibili aree di ricerca.

Dopo aver verificato i venti predominanti ipotizziamo che Panama e Costa Rica siano maggiormente interessate. Sono aree disabitate per lunghi tratti, ci sono anche grandi foreste che rendono difficile la ricerca”. Poi lancia un accorato appello: “Chiediamo l’aiuto di chiunque (chiese, radio, passaparola etc.) possa aiutarci a diffondere la notizia della scomparsa di Rocco Acocella nei piccoli villaggi di pescatori e nelle piccole comunità, non facilmente raggiungibili tramite connessioni internet o telefoniche. Chiediamo anche massima diffusione in mare per aiutarci a metterci in contatto con chiunque possa aver visto relitti compatibili con il Trinavis”.

