Andava in giro con eroina e cocaina: arrestato pusher a Salerno

Un 44enne salernitano, C.A le sue iniziali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con a carico vari precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato controllato nella mattinata di ieri tra via Gramsci e via Petrone.

Il blitz

L’atteggiamento dell’uomo, mentre era a bordo di uno scooter, ha insospettito gli agenti della Volante che lo hanno fermato per un controllo. Il 44ennne ha cercato di sottrarsi al controllo e di disfarsi di un involucro che aveva indosso ma senza riuscire nel suo intento, per la prontezza dei poliziotti, che immediatamente hanno provveduto a bloccarlo. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto quarantanove piccoli involucri in cellophane con all’interno cocaina ed eroina. I poliziotti, inoltre, hanno recuperato anche una somma di denaro, sicuro provento dello spaccio dello stupefacente. Dopo le formalità di rito, quindi, lo spacciatore è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il collocamento presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.