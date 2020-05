In giro sullo scooter con la droga: arrestato 49enne a Salerno

Un pluripregiudicato di 49 anni, G.C.C le sue iniziali, è stato arrestato, nel tardo pomeriggio di ieri, nel quartiere Torrione a Salerno.

Il blitz

L’uomo, con precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato bloccato dagli agenti della Questura mentre si aggirava, a bordo di uno scooter, in Piazza Gloriosi, luogo di ritrovo per molti giovani. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 110 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack” e di 425 euro, provento dell’attività di spaccio.