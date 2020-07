Vede i poliziotti e tenta la fuga: arrestato pregiudicato a Salerno

Un pregiudicato salernitano di 50 anni, S.A le sue iniziali, è stato fermato dagli agenti della Sezione Volanti in via Nizza, mentre si intratteneva con un giovane sotto ad un porticato prospiciente su via Zenove.

L'inseguimento

Alla vista del poliziotti, l’uomo ha tentato di fuggire. Ma, dopo un breve inseguimento, stato bloccato in Piazza Casalbore dov’è stato identificato. Al termine degli accertamenti in Questiora, il 50enne è risultato destinatario di un provvedimento per l’esecuzione di una misura di sicurezza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa di Reclusione “F. Saporito di Aversa (CE)”.