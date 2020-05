Partita di pallone nel centro storico di Salerno: poche mascherine e assembramenti

La zona è il centro storico, dove alcuni ragazzi si sono ritrovati in assembramento, mentre giocano a pallone. Qualcuno in mascherina, altri no. C'è chi gioca e tira due calci al pallone e chi chiacchiera, seduto sul marciapiede. Una situazione che, nonostante i divieti e le regole da seguire per l'epidemida da Covid-19, si registra oramai in tutte le città della Campania. L'invito e le raccomandazioni, come sempre, è di uscire solo per svolgere attività motoria o sportiva, pur con il rispetto delle regole, come quella del distanziamento.

