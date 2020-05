Fase 2 a Salerno, auto si ferma in strada per un guasto: traffico in tilt

Rallentamenti alla circolazione veicolare, nel primo giorno della cosiddetta Fase 2, in pieno centro a Salerno, dove un’automobile si è improvvisamente fermata in via Santi Martiri Salernitani per un guasto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Il conducente, infatti, non è riuscito a farla ripartire subito. E, per questo, gli altri veicoli (tra cui un pullman di Busitalia) sono rimasti fermi per diversi minuti all’incrocio con Corso Garibaldi. Solo l’intervento di un altro automobilista, fornito dei cavi per la batteria, ha sbloccato la situazione in poco tempo facendo tornare alla regolarità il traffico cittadino.