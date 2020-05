Salerno, bus della Sita percorrono via Volpe nonostante il divieto per i lavori

Cittadini disorientati, questa mattina, a Salerno dove, a sorpresa, gli autobus della Sita hanno percorso via Francesco Paolo Volpe nonostante sia in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli aventi peso superiore a 3,5 tonnellate e sagoma eccedente mt. 2,40. Nella zona sono in corso lavori urgenti di manutenzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Da oggi la fermata della vicina Piazza Malta, infatti, è stata provvisoriamente soppressa e spostata presso Piazza Casalbore (per le corse dirette a Napoli) e Via Dalmazia (per le corse dirette ad Avellino e via San Mango Piemonte). Ma, come mostrano le foto inviate alla nostra redazione da alcuni lettori, i bus hanno percorso comunque via Volpe tra lo stupore dei passanti.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Salerno usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery