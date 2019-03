Salerno, funerali senza feretro: disposta l'autopsia sul corpo di Alessandro Salentino

La Procura di Salerno ha disposto l’autopsia sul cadavere di Alessandro Salentino, l’ex calciatore di 37 anni morto, domenica scorsa, all’interno della sua abitazione a Pastena. A togliergli la vita è stato, molto probabilmente, un improvviso arresto cardiaco.

Il dolore

Ieri mattina, comunque, è stato celebrato il funerale, ma senza il feretro. Questo perché – come ha spiegato il parroco don Sabatino Naddeo dall’altare – “era troppo tardi per comunicare a tutti che non si poteva più tenere”. Centinaia, comunque, i partecipanti alla cerimonia religiosa: presenti i familiari, gli amici e tanti sportivi salernitani, avvolti dal dolore per la tragedia, che conoscevano e stimavano Alessandro.

Nelle prossime ore, su disposizione del pm, sarà effettuato l’esame autoptico sulla salma, che è stata trasportata presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” del capoluogo. L'obiettivo è fare luce sulla reale causa del decesso.