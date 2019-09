Salerno, effettuata l'autopsia sul corpo di Gianluca Puorro: gravi le due ragazze

E’ stata effettuata, nella tarda mattinata di oggi, l’autopsia sul corpo di Gianluca Puorro, il 28enne di Montefredane che ha perso la vita all’alba di sabato a causa di un incidente verificatosi in via Ligea a Salerno. L’esito si conoscerà solo nelle prossime ore o nei prossimi giorni. La salma del ragazzo è tuttora situata nell’obitorio dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

Le ragazze ferite

Intanto restano gravi, ma non sono in pericolo di vita, le condizioni delle due ragazze che, nell'impatto, hanno subito diverse lesioni e contusioni. Meno gravi, invece, gli altri due ragazzi coinvolti nell'incidente. Mentre la Procura di Salerno continua ad indagare per far chiarezza sulla dinamica dei fatti, il sindaco di Montefredano ha annunciato che per l'ultimo saluto a Gianluca sarà lutto cittadino.