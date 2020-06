Cori "contro Salerno" e festa in piazza, multato anche il sindaco di Avellino

C’è anche il sindaco Gianluca Festa tra i multati per la violazione delle disposizioni in materia di distanziamento e assembramento o, in alternativa, per mancato utilizzo della mascherina in occasione della notte di follia ad Avellino, nello scorso fine settimana. Al primo cittadino è stata comminata una sanzione amministrativa di 208 euro. Ma al vaglio della procura ci soon anche ipotesi di eventuali responsabilità penali, dolose o colpose, legate alla violazione della normativa sulla tutela della salute pubblica. Le forze dell'ordine hanno identificato, inoltre, diversi giovani che erano presenti alla serata di sabato scorso, 30 maggio, pronti ora per essere convocati in questura per la notifica della sanzione.

Il fatto

Ad indagare è la Digos di Avellino. I giovani identificati sarebbero almeno dieci. La Questura, intanto, conduce anche una seconda indagine parallela alla prima. E cioè, quella relativa alle modalità con le quali si è sviluppato l'assembramento dell'altra sera. Se insomma, sia stata violata l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca sulle mascherine e sulle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio. Nel giro di circa 15-20 minuti, si era registrato infatti l'assembramento che fino ad allora non era stato segnalato. Ad avvisare le forze dell'ordine era stato un residente. Nei minuti precedenti il sindaco era con i tanti ragazzi. Al vaglio degli inquirenti vi è anche l'identità di chi avrebbe organizzato quel raduno e i motivi del perchè siano stati chiamati così tanti giovani in piazza. Molti, sotto i 18 anni. Tutti uniti a fare selfi, abbracciarsi, ballare e intonare cori contro Salerno. Il sindaco, nei giorni successivi, aveva spiegato il perchè della sua presenza in piazza. E lo aveva fatto passando anche attraverso le reti Mediaset. Festa ha spiegato di essere intervenuto per "disperdere i cittadini", negando poi di aver "lanciato cori contro Salerno o De Luca".