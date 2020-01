Tuffo in mare per festeggiare il primo dell'anno a Mercatello, l'iniziativa

In barba al freddo e alle temperature, perchè non fare un bagno per festeggiare il primo dell'anno. Questa mattina si è rinnovata la tradizione del "Tuffo a Capodanno", presso il Lido Colombo di Mercatello. La "coraggiosa" iniziativa, che si svolge oramai da decine di anni, ha visto tuffarsi a mare diverse persone.

I precedenti

Nel giorno della vigilia, invece, un gruppo di amici, a Torrione, presso il lido "Arcobaleno"., aveva fatto lo stesso. Accomunati dal tifo per la Salernitana, i sei amici avevano poi esposto un cartello con sopra ritratto il cavalluccio marino, simbolo della squadra. Lo stesso è stato fatto anche ad Ischia, quando a mezzogiorno in punto i tanti coraggiosi si sono tuffati nelle acque della spiaggia della Mandra ad Ischia Porto per salutare l'arrivo del 2020.