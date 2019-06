Salerno, pubblicato il bando per il logo del “Complesso San Michele”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana ha deciso di lanciare un concorso di idee per la realizzazione del logo e dell’ immagine coordinata del Complesso San Michele di Salerno, edificio già in parte occupato dagli uffici della Fondazione. L’ascolto e la compartecipazione sono due principi fondamentali che caratterizzano l’intera mission della Fondazione, pertanto è stato ritenuto appropriato coinvolgere la comunità, ed in particolare i giovani, nell’individuazione dell’immagine rappresentativa del nuovo progetto. L’antica struttura sorge nel cuore del centro storico della città, a ridosso delle vecchie mura del Duomo e dei più importanti complessi storici salernitani. Attualmente è in corso una complessa e delicata operazione di ristrutturazione dell’immobile e di restauro delle testimonianze artistiche ed archeologiche preesistenti. Ultimati i lavori, il nuovo contenitore ospiterà: mostre, teatro, coworking, laboratori per le diverse forme d’arte e di socializzazione, congressi e convegni, attività di formazione e di promozione della cultura del cibo e della sana alimentazione. Il concorso è riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni. Al vincitore sarà riconosciuto un premio di 500,00 euro. La scadenza è prevista per il giorno 28/06/2019 alle ore 16.00.

È possibile scaricare il bando al seguente link:

https://www.complessosanmichele.it/2019/05/31/idee-per-la-realizzazione-del-logo-del-complesso-san-michele/