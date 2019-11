"Virgo Fidelis", Bellandi celebra la Messa per la patrona dei Carabinieri

Nella giornata di oggi l’arcivescovo di Salerno Monsignor Andrea Bellandi ha presieduto la celebrazione eucaristica alla presenza dell’Arma dei Carabinieri in onore della Patrona Virgo Fidelis. La cerimonia religiosa è stata celebrata all’interno della chiesa di “Gesù Redentore” nel Quartiere Europa, alla presenza dei vertici della Arma e del Prefetto Francesco Russo. Numerosi i militari presenti insieme alle rispettive famiglie.

Gli auguri

Su Facebook, intanto, il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli, colonnello dell'Arma in aspettativa, scrive: "Auguri a tutti i carabinieri che oggi celebrano la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma. Grazie per tutto quello che fate ogni giorno, con dedizione e sacrificio, per difendere gli italiani".