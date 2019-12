Follia in tangenziale, segnalazione su due uomini in sella ad una bicicletta

Uomo in sella ad una bicicletta, ma in tangenziale. Due gli avvistamenti, segnalati sui social da alcune persone, che hanno riferito di aver visto per ben due volte un uomo, non si sa se la stessa persona, percorrere la tangenziale di Salerno in bicicletta.

Le segnalazioni

L'uomo avrebbe percorso il tratto in direzione Sud. Qualcuno è riuscito anche ad immortalare il ciclista, mentre compieva un gesto incomprensibile e a serio rischio per se stesso, oltre che per gli automobilisti. Nessuna conseguenza, pare, ma incoscienza e paura, con la persona in questione a rischio denuncia.