Salerno, bimba sviene e cade dalle scale: salvata da un vigile urbano

Tragedia sfiorata nel quartiere Carmine, a Salerno, dove una bimba di appena 1 anno ha perso improvvisamente i sensi cadendo per le scale di un condominio situato in via Marino Paglia. Sotto choc la madre e gli altri residenti che hanno allertato subito il 118. Nel frattempo, però, a soccorrerla ci ha pensato un vigile urbano che stava rientrando dal lavoro.

L'intervento salva-vita

L’uomo, appena ha udito le grida disperate della mamma della piccola, si è precipitato sul posto per praticare la manovra di rianimazione. La bambina, sdraiata a terra, non respirava più. E così, dopo qualche secondo, ha iniziato a tossire riaprendo gli occhi. Intanto sul posto è giunta un’ambulanza che l’ha trasportata in ospedale per accertamenti. Ora, per fortuna, le sue condizioni di salute sono buone. E il merito è soprattutto dell’agente della Polizia Municipale che, grazie al suo tempestivo intervento, le ha salvato la vita.