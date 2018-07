Bono Vox, leader degli U2, atterra all'Aeroporto di Salerno

Bono Vox, leader degli U2, è atterrato intorno alle 19 all’Aeroporto di Salerno. Dopo la stella Nba LeBron James, una nuova celebrità internazionale atterra all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Un arrivo che non è passato assolutamente inosservato, anche perché in tanti erano in attesa per la possibile ripartenza di LeBron James, la star della pallacanestro dell'NBa giunta nei giorni scorsi per trascorrere un periodo di vacanza in Costiera Amalfitana. In tanti hanno approfittato del suo arrivo per un selfie ai quali Bono Vox non si è sottratto, prima di lasciare l’aerostazione per proseguire verso la Costiera Amalfitana dove il leader degli U2 è già stato diverse volte negli anni scorsi.

