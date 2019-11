Maltempo a Salerno, cade un grosso albero: disagi a Casa Manzo

Il maltempo continua a fare danni anche a Salerno. Tragedia sfiorata, nella tarda mattinata di oggi, sul Masso della Signora, dove un grosso albero è improvvisamente caduto sulla carreggiata. Soltanto per miracolo rami e tronco non si sono abbattuti su un’automobile di passaggio. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco che stanno cercando di rimuovere l’albero dalla strada che è stata momentaneamente chiusa alla circolazione veicolare.

Allagamenti

La pioggia di queste ore sta provocando disagi anche in altre zone del capoluogo. Sul lungomare Colombo, ad esempio, si è riaperta la mini-voragine all’altezza del Polo Nautico; sottopassaggi chiusi per allagamenti, invece, in via San Leonardo e via Limongelli. Piscine d’acqua si sono formate nella zona industriale (in via Fangarielli) e a Fuorni.