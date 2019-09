Raffiche di vento, albero cade su un'auto in sosta a Salerno

Panico, intorno alle 11.30, in via Santa Margherita, a Pastena, dove un albero, a causa delle raffiche di vento di questa mattina, è caduto su un’automobile in sosta di fronte ad una tabaccheria.

Il fatto

Sembra, fortunatamente, che, al suo interno, non vi fosse nessuno. Tanto spavento per i passanti e gli automobilisti di passaggio che hanno subito segnalato l’accaduto. Si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per la rimozione dell’albero.

Gallery