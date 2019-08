Salerno, cambio del comandante delle "Guide": Cesaro subentra a Giannattasio

Si è svolta questa mattina nella caserma “D’Avossa” di Salerno la cerimonia di cambio del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) che ha visto il Colonnello Daniele Cesaro subentrare al Colonnello Giacomo Giannattasio.

Il cambio

Alla presenza del Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, Generale di Brigata Diodato Abagnara, delle locali autorità civili e militari e dell’associazioni combattentistiche e d’arma, il Colonnello Giannattasio ha ringraziato quanti, in questo anno di comando, hanno contribuito al raggiungimento degli "altissimi risultati sia in ambito internazionale sia sul territorio nazionale rafforzando la sinergia tra Esercito e le istituzioni locali anche grazie all’impiego degli uomini e delle donne del “Cavalleggeri Guide” (19°) nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, in concorso alle Forze di Polizia nelle attività di controllo sul territorio nel contrasto alla criminalità". Il nuovo comandante, Colonnello Daniele Cesaro, cresciuto nei ranghi della "Garibaldi", proviene dallo Stato Maggiore della Difesa.

