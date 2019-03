Tour europeo per il rapper di Salerno, Capo Plaza: prima tappa Berlino

Il giovane rapper salernitano Capo Plaza partirà oggi con il suo primo tour europeo ''Da zero a 20 European Tour'', che toccherà le principali città europee fino a concludersi il 26 marzo con l'unica data italiana sul palco dell'Alcatraz di Milano. I biglietti sono disponibili su tutti i circuiti di biglietteria on line autorizzati''.

Il video del singolo

Nel frattempo è online Il video di ''Billets'' il singolo di Capo Plaza con il rapper francesce Ninho contenuto nella versione deluxe di ''20'', l'album d'esordio che ha ottenuto il Doppio Disco di Platino per le vendite, è nella top 10 degli album più venduti del 2018 e nella Top15 della classifica generale a 45 settimane dalla sua pubblicazione. Girato a Parigi tra il centro città e le banlieue parigine del nord (nelle strade del quartiere di Gros Saule, a Aulnay-sous-Bois), il video, diretto da Igor Grbesic & marc Lucas per Damn Film, mostra una serie di luoghi in cui le bande di giovani fanno da padroni, dei sobborghi che raffigurano una realtà non troppo lontana da quella dei quartieri marginali della città di Salerno