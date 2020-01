Gli auguri per il 2020 dai Negrita e Irene Grandi, successo per il concerto di fine anno

Bagno di folla e strepitoso successo ieri sera, in piazza Amendola, per salutare il 2019 e brindare al nuovo anno. A far cantare e saltare le migliaia di persone accorse in centro Irene Grandi e i Negrita, saliti sul palco per il consueto concerto di Capodanno in piazza, che come per gli anni precedenti ha registrato un numero elevato di persone. Non solo proventi dalla città di Salerno, ma dall'intera provincia e da fuori regione. Almeno cinquantamila i presenti, stando alle prime cifre.

Gli auguri del sindaco

“Auguri da Salerno la città della bellezza, dell'accoglienza e della gioia. Una notte magica, tutti in piazza Amendola a cantare e ballare con Irene Grandi ed I Negrita. Grazie al Presidente Vincenzo De Luca per il sostegno ed a tutti quelli che hanno lavorato per questo grande successo. Godetevi ed Amate Salerno la Città delle Luci d'Artista.”. Ha scritto il sindaco Vincenzo Napoli prima e durante il concerto, condividendo sui social scatti e foto delle performance degli artisti. “Si balla e si canta con “Lasciala andare” e “Se mi vuoi” . Godetevi ed Amate Salerno la Città delle Luci d’Artista”, ha aggiunto il sindaco durante la performance di Irene Grandi

Le foto e i video della serata

A seguire, le foto e i video di Antonio Capuano, con gli scatti del concerto dei Negrita, saliti sul palco intorno alle 22.30, annunciati da Andrea Volpe e Metis di Meo, il gruppo toscano che ha proposto vari successi tra cui Cambio, Sex, Mama Maé, Rotolando verso Sud. Dopo il conto alla rovescia per gli auguri e il brindisi di fine anno, è andato in scena lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il golfo di Salerno. Ecco gli scatti e i video della serata di ieri sera

