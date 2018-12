Capodanno in piazza a Salerno con Clementino e Max Gazzè, tutte le spese del Comune

Il concertone di Capodanno a Salerno costerà 295mila euro più iva. Per l'ultimo giorno, in piazza Amendola, sono attesi il celebre cantante Max Gazzè e il rapper napoletano, Clementino. La serata sarà presentata da Andrea Volpe e Paola Mercurio. La cifra che l'ente sborserà risulta essere in linea con quanto impegnato per le precedenti edizioni. La serata prevede anche i fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte.

Le cifre

La cifra di 215 mila euro è il corrispettivo per il concerto, che comprende oneri di allestimento. A seguire ci sono poi i diritti Siae, la stampa dei manifesti, il servizio fotografico, un orologio digitale per il countdown, il nolo di bagni chimici, il materiale di stampa, un servizio di vigilanza antincendio e «spese varie ed impreviste». Tutto riportato nella delibera della giunta comunale, con la quale si è ufficializzato il programma della serata e il nome degli ospiti che si esibiranno la sera del 31.