Festeggiamenti nel salernitano per il nuovo anno, dieci le persone ferite lievemente

Sono sino a questo momento 10 i feriti registrati negli ospedali del salernitano nella notte di San Silvestro, nessuno dei quali in gravi condizioni. Soltanto due i minorenni. Aumenta dunque, nel salernitano, rispetto l'anno scorso, il numero dei feriti a causa dello scoppio dei botti di Capodanno, passando da otto a dieci.

La situazione

Ma, quest'anno, nessuno ha riportato ferite gravi. Le dieci persone ricorse alle cure dei medici negli ospedali dell'intera provincia sono state gia' tutte dimesse. I feriti, quasi tutti adulti, hanno soltanto lievi escoriazioni, scottature e una lieve lesione all'orecchio in un caso. Nella notte appena trascorsa, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito 15 interventi di soccorso tecnico. In particolare, i caschi rossi hanno domato le fiamme innescate dai petardi alle tende esterne dei balconi. A Nocera Inferiore, un garage è andato a fuoco, ma sono in corso accertamenti per stabilire se la causa del rogo possa essere lo scoppio di un petardo.