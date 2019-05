Nuovi furti negli appartamenti della frazione Cappelle, ladri in fuga

Nuovi furti nella frazione di Cappelle, a Salerno, in via Fuardo. A darne notizia l'imprenditore Francesco Guariglia, che segnala un raid avvenuto ieri sera, al termine del quale una banda di ladri è riuscita a portar via soldi contanti e oro. Una volta scoperti, si sarebbero poi dati alla fuga su di un Suv di colore grigio. "Chiunque - scrive Guariglia attraverso Facebook - persone sospette e auto forestiere chiami immediatamente le forze dell'ordine! Oramai i miei appelli vanno a vuoto, dobbiamo difenderci da soli!".

I precedenti

Solo qualche giorno fa, erano state svaligiate almeno dieci appartamenti nella stessa frazione. I residenti hanno fatto appello al sindaco, al Prefetto e al Questore, chiedendo anche maggiori controlli. I ladri, nell'ultimo colpo consumato, furono messi in fuga da due piccoli cagnolini, di proprietà di una famiglia residente.