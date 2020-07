Colto da attacco epilettico sul monopattino: carabiniere salva ragazzo a Salerno

Un carabiniere di Salerno libero dal servizio ha salvato la vita ad un ragazzo colto da crisi respiratoria. Il militare, in servizio presso l’Aliquota Pronto Intervento, si trovava in sella al suo scooter quando un giovane, a bordo di un monopattino elettrico, si è improvvisamente scontrato con lui a seguito del malore.

Il soccorso

Il carabiniere ha subito abbandonato il proprio mezzo per soccorrerlo dal momento che era in preda ad una violenta crisi, probabilmente epilettica. Particolarmente addestrato nel primo soccorso, il militare si è subito reso conto della gravità della situazione notando tra l’altro che il ragazzo aveva grandi difficoltà a respirare. Ha quindi praticato alcune manovre per la liberare le vie aeree, consentendogli di respirare ed allertando nel frattempo i soccorsi. Sul posto è giunto un medico del 118 ha riferito che, in assenza del pronto intervento prestato sul posto, il giovane colpito da malore sarebbe potuto soffocare. Il gesto tempestivo del militare è stato notato da alcuni cittadini accorsi sul posto che gli hanno tributato il meritato plauso.