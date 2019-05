Choc a Pastena, carcassa di cane ritrovata sul porticciolo

Un cane di colore bianco e grossa taglia, è stato trovato in stato di decomposizione, nelle ultime ore, nei pressi del porticciolo di Pastena. E’ molto probabile – riporta Salernonotizie - che l’animale sia stato gettato in mare già morto e che le correnti lo abbiano trascinato sull’arenile. L’auspicio è che la Guardia Costiera, la Polizia Municipale e ovviamente l’Asl intervengano il prima possibile per rimuoverlo dalla spiaggia e dargli la giusta sepoltura.