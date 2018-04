Salerno, detenuto evade dal carcere: beccato alla stazione

Tensione oggi pomeriggio nel carcere di Salerno: un detenuto di 20 anni, ristretto nella casa circondariale di Fuorni, è evaso dalla struttura per poi essere acciuffato nei pressi della stazione ferroviaria. A darne notizia è il segretario generale del Sappe, Donato Capece: «Il giovane è evaso dal cortile passeggi in maniera rocambolesca, grazie a doti di agile arrampicatore che gli hanno consentito di eludere la sorveglianza ridotta al minimo per la giornata festiva», spiega il rappresentante della sigla sindacale in una nota. L’allarme è scattato intorno alle 15 e le ricerche si sono concluse tre ore dopo quando il 20enne salernitano, giudicabile per maltrattamenti in famiglia, è stato acciuffato nei pressi della stazione ferroviaria.