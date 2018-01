Cardiochirurgia, ecco le nomine del direttore generale per il Ruggi

Il Direttore Generale dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dottor Giuseppe Longo, comunica di aver provveduto nella giornata di oggi alla nomina dei Direttori delle due Unità Operative di Cardiochirurgia, individuando il dottore Severino Iesu per la Cardiochirurgia di urgenza e il dottore Enrico Coscioni per la Cardiochirurgia. Dopo aver raggiunto i migliori risultati italiani in termini di volumi e mortalità, così come certificati dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, con il nuovo assetto e attraverso un modello di piena integrazione delle due unità operative e di condivisione degli obiettivi aziendali da parte dei due citati professionisti, il Direttore Generale riferisce che la cardiochirurgia salernitana deve ora proiettarsi su un ambito extra nazionale. Già consigliere del presidente della Regione Campania nel settore sanità, Coscioni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di tentata concussione a seguito dell’inchiesta sulle nomine nella sanità della Procura di Napoli.