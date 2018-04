Salerno, donna rischia scippo mentre torna a casa: salvata dai passanti

Donna salvata da uno scippatore: la aiutano i residenti del quartiere. E' accaduto ieri sera, nel rione Carmine a Salerno. Una donna di 40 anni stava tornando a casa quando un ragazzo, probabilmente africano, le si è avvicinato per chiederle dei soldi. La donna si è rifiutata, scatenando la reazione dell'uomo, che ha provato a scipparle la borsa ed il pc portatile che aveva con se. La 40enne, spinta sul cofano di un'auto mentre tentava di resistere allo scippo, ha urlato richiamando l’attenzione dei passanti e di alcuni residenti del quartiere in via De Martino. In pochi istanti diversi cittadini sono intervenuti in soccorso della donna, mettendo in fuga l’aggressore. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che stanno cercando l'uomo