Salerno, scoperta casa di spaccio in centro: arrestato 21enne

Gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Salerno hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento, situato in un quartiere del centro, dopo aver notato uno strano andirivieni di giovani.

Il blitz

I poliziotti, quindi, hanno bloccato il titolare dell’abitazione, un 21enne salernitano, C.P. le sue iniziali, per svolgere la perquisizione domiciliare. E così hanno rinvenuto numerosissime dosi di stupefacente già confezionato per complessivi 107 grammi di cocaina e 106 grammi di eroina, ma anche bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre, sono state rinvenute numerose banconote, ritenute provento dello spaccio.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.