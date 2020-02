Salerno città turistica: chiusi gli infopoint da un mese

Salerno città turistica ma senza gli Infopoint. Già perché i due punti di informazione turistica, situati in Piazza Vittorio Veneto e sul lungomare Trieste (alle spalle della Sala Pasolini) sono chiusi da più di un mese. Non vi è alcun cartello che ne spiega i motivi. Anzi, sulle due strutture sono tuttora affissi i cartelli che confermano i giorni e gli orari di apertura.

Il caso

Tale situazione sarebbe determinata dallo scioglimento dell’Ept (Ente Provinciale per il Turismo) che, nelle scorse settimane, è stato di fatto inglobato dall’Agenzia Regionale “Campania Turismo", un ente non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Al momento, insomma, l’unico infopoint turistico aperto resta quello del Comune, che, per, offre soprattutto informazioni sugli eventi culturali che si svolgono in città.