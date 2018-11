Salerno al setaccio: sorpresi con droga e senza patente, spunta un coltello a Mercatello

Incrementati, i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, nel salernitano. Due giovani sono stati segnalati per droga ed uno è stato denunciato per porto abusivo di arma.

Le segnalazioni

Nelle ultime quarantotto ore, la sezione Volanti della Polizia ha passato al setaccio Salerno, con l’impiego aggiuntivo degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. In particolare, è stato controllato un giovane di diciotto anni, a bordo della sua auto nei pressi della Stazione Ferroviaria: aveva un quantitativo di marijuana. Gli agenti, pertanto, lo hanno segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e gli hanno sospeso la patente di guida. Nel quartiere “Torrione”, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno controllato due individui, a bordo di un’auto e, e hanno trovato uno dei due, A.G., ventenne salernitano, in possesso di una dose di cocaina, segnalandolo. Inoltre, lo stesso giovane è stato sorpreso alla guida senza patente in quanto mai conseguita: la vettura, prima dei documenti previsti, è stata sottoposta a fermo amministrativo.

La denuncia

I poliziotti, infine, hanno controllato un uomo nei pressi del parco del Mercatello, trovandolo in possesso di un coltello di 16 centimetri e lo hanno denunciato per porto in luogo pubblico di arma o oggetto atto ad offendere. Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

I controlli

Complessivamente, presso i posti di controllo dislocati in più zone della città, sono state identificate 329 persone e controllati 338 veicoli, anche con il sistema automatizzato di rilevamento targhe a bordo delle Volanti.