Fidanzati litigano a Salerno, 15enne tenta di aggredirli con un manganello

Momenti di tensione, sabato sera, in pieno centro a Salerno, dove un ragazzo di 15 anni avrebbe cercato di aggredire una coppia di fidanzati, che in quel momento stava litigando, con un manganello.

L'aggressione

Il giovane – riporta Salernonotizie – era in compagni di altri ragazzi. Ad evitare che la situazione degenerasse è stato un uomo che passeggiava in via Mercanti. A quel punto tutti si sono dati alla fuga. Ma, pochi metri più avanti, l’aggressore sarebbe stato sua volta picchiato dai suoi amici perché avrebbe utilizzato lo sfollagente in modo incauto.