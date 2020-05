Ragazzino precipita dal sesto piano a Salerno: il cordoglio del sindaco

Salerno piange un’altra giovane vittima. Un quattordicenne è morto ieri sera dopo essere caduto dal sesto piano del palazzo nel quale abitava in via Kenney. La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30. Il violento impatto non ha lasciato scampo al ragazzino, morto sul colpo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Non è escluso che sia stato un gesto volontario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cordoglio del sindaco Napoli: