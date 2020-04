Coronavirus, 30 i casi positivi in Regione Campania su 2528 tamponi

Sono 30 i positivi di oggi, in Regione Campania. Sono i dati forniti dall'Unità di Crisi della Regione in serata, su un totale di tamponi effettuati sempre nella giornata odierna, di 2528. Il totale complessivo in Campania, sale dunque a 4.410, mentre quello dei tamponi effettuati complessivamente è di 73.094.

La ripartizione per ospedali

Questi i dati delle analisi riportati nel bollettino dell'unita' di crisi regionale: - Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 494 tamponi di cui 9 risultati positivi; - Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 418 tamponi di cui 2 risultati positivi; - Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati processati 240 tamponi di cui 2 risultati positivi; - Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 145 tamponi di cui 2 risultati positivi; - Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 83 tamponi di cui nessuno risultato positivo; - Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 6 risultati positivi; - Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 68 tamponi di cui nessuno risultato positivo; - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 456 tamponi di cui 2 risultati positivi; - Ospedale di Nola: sono stati esaminati 76 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; - Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 4 risultati positivi; - Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 97 tamponi di cui nessuno risultato positivo; - Laboratorio del Ceinge: sono stati esaminati 117 tamponi di cui nessuno risultato positivo; - Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 3 risultati positivi