Coronavirus: nuove misure, il premier Conte annuncia chiusura delle attività commerciali

Nuovi annunci sul contrasto al Coronavirus. Il premier, Giuseppe Conte, nel pomeriggio ha riunito a Palazzo Chigi i capi delegazione dei partiti di governo. Alle 20.30 ha annunciato su Twitter: "Questa sera mi collegherò in diretta per darvi alcuni importanti aggiornamenti". Quindi si è rivolto ai cittadini, in diretta nazionale: "Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Al primo posto c'è la salute degli italiani".

Le nuove misure

Quindi ha indicato le nuove misure: "Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza". Restano aperte le farmacie e le parafarmacie, sono garantiti i trasporti pubblici e i servizi finanziari. Chiudono invece bar, pub, ristoranti di ogni genere, attività artigianali di servizio (parrucchieri, estetisti, eccetera.). Sono sospese dunque le attività di bar, pub, ristoranti (per tutto il giorno e non solo dopo le 18). Mentre saranno aperte edicole e tabacchi. Il premier ha poi annunciato anche la nomina di un commissario per le terapie intensive con "ampi poteri": Domenico Arcuri, l'uomo alla guida di Invitalia. E chiude: "Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani".