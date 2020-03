Collage di sindaci italiani del New York Times contro chi esce di casa: c'è anche De Luca

Il New York Times, attraverso la newsletter che raccoglie per i suoi lettori tutte le principali notizie di giornata, ha segnalato un video caricato da un utente su Twitter che ha messo insieme, quasi fosse un collage, gli sfoghi più duri ma anche più divertenti di sindaci e governatori nei confronti dei cittadini indisciplinati, che non rispettano le norme per prevenire il coronavirus

C'è anche De Luca

Molti italiani, infatti, continuano ad uscire di casa senza una giustificazione reale o necessaria. I rimproveri di sindaci e governatori sono stati messi insieme da un italiano residente (e attualmente bloccato) a Londra che scrive su Twitter con il nickname Protectheflames. Tra questi, anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca