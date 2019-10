Salerno, cede soffitto del bagno al liceo "Genovesi-Da Vinci"

Momenti di paura, questa mattina, al liceo Genovesi-Da Vinci di Salerno, dove si è registrato il cedimento di una parte del soffitto di un bagno situato al secondo piano.

Dramma sfiorato

Per fortuna - riporta Salernonotizie - non vi era nessuno. Pochi secondi prima, invece, c’era uno studente che, solo il destino, ha voluto che uscisse in tempo dai servizi igienici. Da tempo gli studenti, anche di altre scuole del capoluogo, chiedono interventi di manutenzione per garantire la sicurezza non solo loro ma anche del personale dipendente dell’istituto.