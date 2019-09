Salerno, scattano i "Daspo urbani" per 5 prostitute: nei guai anche un nocerino

Il Questore di Salerno Maurizio Ficarra ha emesso alcuni provvedimenti a carico di persone ritenute socialmente pericolose per la collettività. In particolare, dopo rapida ed accurata istruttoria da parte degli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Anticrimine, un pregiudicato originario di Nocera Inferiore, specializzato abitualmente allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto alla “sorveglianza speciale” per tre anni.

La lotta alle "lucciole"

Inoltre, sono scattati cinque “Daspo urbani”, della durata di sei mesi, nei confronti di altrettante donne provenienti dalle province di Napoli e Caserta, sorprese dalla Polizia Municipale di Salerno ad esercitare l’attività di meretricio nella zona della litoranea e già destinatarie di un avviso di allontanamento dai luoghi dov’erano state precedentemente bloccate e identificate.