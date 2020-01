L'influenza è arrivata, già 6mila salernitani a letto: ecco i principali sintomi

L’influenza inizia a colpire anche la provincia di Salerno. Sono già circa 6mila i salernitani – riporta Il Mattino – alle prese con i vari ceppi del virus, anche se il picco influenzale ancora deve arrivare.

Le persone a rischio

Ad essere più esposti sono soprattutto i più piccoli, con circa 1.500 bambini/ragazzini nella fascia 0-14 colpiti, a letto con la febbre. Nei bimbi tra i 0 e i 4 anni con malattie croniche l’influenza può aprire le porte ad altre patologie più gravi, come la polmonite batterica, mentre in quelli sotto i due anni capita spesso di essere alle prese con la bronchiolite.

I sintomi

I sintomi più comuni sono: febbre alta, tosse e dolori muscolari. Almeno sette giorni per guarire. Ma è ancora possibile vaccinarsi.

I dati

Queste cifre sono in linea con quelli elaborati dal Dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, attraverso il bollettino Influnet, che stima una media di 6.6 casi in Campania per 1000 abitanti, la più alta in Italia in questo momento.