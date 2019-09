Salerno città sporca, il dossier dei residenti arriva in Procura

Dossier inviato alla Procura della Repubblica, lettera accorata al Vescovo Bellandi. I cittadini di Salerno hanno deciso di presentare un esposto alla magistratura perché indaghi sulle cause del degrado in città. Hanno inviato denunce anche al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al Prefetto. Chiedono di indagare - scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - per omissione di servizio.

I fatti

"Ci sono zone nelle quali siamo in difficoltà ed è inutile nasconderlo", hanno ammesso a più riprese il sindaco di Salerno Enzo Napoli e l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno. Il primo cittadino aveva, però, anche parlato di "storie che si auto alimentano, un convincimento più che un reale malessere", a proposito delle continue richieste di intervento per porre rimedio alla città sporca. Il presidente della Regione Campania De Luca, invece, ha puntato l'indice contro Salerno Pulita: "Ora basta, o si pulisce o privatizziamo tutto".