Detenuta cade per le scale in carcere: operata d'urgenza al Ruggi

Ore di tensione nei penitenziari campano di Santa Maria Caputa Vetere, Secondigliano e Salerno. A denunciarlo è il segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe Emilio Fattorello.

A Salerno

Nella giornata di ieri la Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Salerno ha provveduto a due ricoveri urgenti: uno riguardante una detenuta con problemi psichiatrici caduta per le scale della sezione e sottoposta in serata ad intervento chirurgico, l'altro per un detenuto in gravi condizioni per problemi cardiaci e respiratori tutt'ora ricoverato, anche lui, presso l'azienda ospedaliera universitaria "Ruggi d'Aragona".

La denuncia

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ricorda che proprio ieri "il Sappe ed altri sindacati della Polizia Penitenziaria hanno dichiarato lo stato di agitazione e la sospensione delle relazioni sindacali. Riteniamo che la grave situazione in cui versano le carceri italiane imponga un'inversione di marcia da parte del vertice politico e amministrativo del ministero della Giustizia e piu' in generale del governo".