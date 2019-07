Sorprese mentre si scambiano effusioni in carcere: detenute aggrediscono agente

Continuano a verificarsi episodi di violenza all’interno della casa circondariale di Salerno. Due detenute, infatti, sono state sorprese in atteggiamenti intimi all’interno della loro cella. E così una delle agenti della polizia penitenziaria in servizio le ha riprese invitandole ad un comportamento più decoroso.

I soccorsi

Le due donne, infastidite per il rimprovero, hanno aggredito l’agente che, successivamente, è stata soccorsa dai colleghi e trasportata in ospedale con 15 giorni di prognosi. Non è la prima volta che accadono aggressione nel carcere del quartiere Fuorni.